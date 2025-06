Salva la poltrona di Scotti Respinta la sfiducia | Errori senza conseguenze

In un’Assemblea segnata da tensioni politiche, la maggioranza si conferma compatta respingendo la mozione di sfiducia contro l’assessore Gianluca Scotti. Nonostante le accuse di violazioni normative, il voto ha preservato la sua poltrona, evidenziando la solidità del fronte governativo. Un episodio che mette in luce come, in politica, le controversie possano rimanere senza conseguenze, rafforzando la stabilità dell’esecutivo e aprendo nuovi scenari di confronto.

Maggioranza compatta di fronte alla mozione di sfiducia presentata dalla consigliera Giusi Molinari a nome dei gruppi di opposizione nei confronti dell'assessore con delega ai Lavori Pubblici Gianluca Scotti (nella foto) "in considerazione delle plurime e conclamate violazioni della normativa all'articolo 78 comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali". L'esponente della Giunta Furegato è da tempo sotto la lente d'ingrandimento della politica cittadina per quello che viene considerato come un caso di non conformità, in quanto accusato di aver mantenuto degli incarichi privati in contrasto con la sua funzione pubblica e con il Tuel stesso.

