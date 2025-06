Sali di diazonio cosa sono e perché rischiano di far esplodere il Politecnico di Milano

Allarme al Politecnico di Milano: un frigorifero contenente sali di diazonio rischia di esplodere durante la procedura di brillamento. Ma cosa sono questi composti? In chimica organica, i sali di diazonio sono sostanze instabili derivanti dalla reazione tra ammine primarie e acido nitroso, con potenzialità esplosive se maneggiate in modo scorretto. La loro presenza in un ambiente pubblico rappresenta un serio rischio, motivo per cui si è reso necessario un intervento di emergenza.

In chimica organica, secondo la Treccani, i sali di diazonio sono una classe di composti che si originano dalla reazione delle amine primarie con acido nitroso, di formula generale ArN2X, dove Ar è un radicale arilico e X un anione. Il loro nome si forma con il prefisso diazo-  o aggiungendo il suffisso – diazonio  al nome del composto arilico dal quale derivano e nominando l'anione: così il composto di formula C6H5N2Cl viene detto cloruro di benzendiazonio.

Politecnico evacuato a Milano: allarme per i sali di diazonio, rischio esplosione in laboratorio - A dare l’allarme è stata la segnalazione di un odore sospetto proveniente dal laboratorio, che ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza.

#NEWS - “Pericolo #esplosione”: evacuato il #Politecnico di #Milano L’#allarme dopo il guasto a un frigorifero con all’interno sali di diazonio, sostanza che deve essere conservata a una temperatura inferiore a cinque gradi #12giugno #vigilidelfuoco Vai su X

Guasto al frigo del Politecnico che contiene sali di diazonio: artificieri al lavoro Segnala rainews.it: La sostanza chimica è stabile solo a basse temperature, mentre con il caldo rischia di esplodere.