Salerno sparatoria a Matierno | due arresti per tentato omicidio e detenzione d’armi

Un episodio di violenza scuote Salerno: questa mattina, due uomini sono finiti in manette per tentato omicidio e detenzione illegale di armi. Grazie all’intervento deciso dei Carabinieri, si punta a ristabilire la sicurezza e fare giustizia. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza dell’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la tranquillità della comunità salernitana. La vicenda si sviluppa ulteriormente, lasciando aperte molte domande.

Nella mattinata di oggi, a Salerno, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Salerno e su richiesta della Procura. I due soggetti sono indagati per gravi reati legati alla detenzione illegale di armi e all’uso delle stesse in contesti violenti. Uno dei due è anche accusato di tentato omicidio per aver esploso diversi colpi di pistola contro l’altro nel quartiere Matierno, il 15 settembre 2023, in seguito a un violento alterco. La vittima dell’agguato riportò ferite potenzialmente mortali. 🔗 Leggi su Zon.it