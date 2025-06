Salernitana e play out Bicchielli NM | Decisioni affrettate servono chiarezza e rispetto

Le decisioni affrettate della Lega Serie B sulla classifica e i playout di Salernitana rischiano di compromettere l'equilibrio del campionato. È fondamentale che si faccia piena chiarezza, rispettando i tempi e le procedure legali in corso. La trasparenza e il rispetto delle regole sono essenziali per tutelare l'integrità dello sport e gli interessi di tutte le parti coinvolte. Solo così si potrà garantire un risultato giusto e condiviso.

"Esprimo massimo disagio e la più ferma condanna per le recenti decisioni della Lega Serie B in merito all'ufficializzazione della classifica e dei playout, nonostante l'imminente udienza del Tribunale Federale Nazionale prevista per domani, 13 giugno, che potrebbe ribaltare l'intera situazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salernitana e play out, Bicchielli (NM): "Decisioni affrettate, servono chiarezza e rispetto"

In questa notizia si parla di: decisioni - salernitana - play - bicchielli

Salernitana, Bicchielli (NM): “Sui play out decisioni affrettate, servono chiarezza e rispetto” Vai su Facebook

Salernitana, Bicchielli (NM): Sui play out decisioni affrettate, servono chiarezza e rispetto; Sampdoria - Salernitana: acquistati centinaia di biglietti con nomi falsi, la società blucerchiata annulla; Annullamento dei play-out tra Salernitana e Frosinone, De Luca: Decisione gravissima. Tutti i commenti.

Salernitana, Bicchielli (NM): “Sui play out decisioni affrettate, servono chiarezza e rispetto” Come scrive salernonotizie.it: Stampa Lo dichiara Pino Bicchielli, vicecapogruppo alla Camera di Noi Moderati, che aggiunge: “Assistiamo a una palese e grave mancanza di rispetto verso i club coinvolti, in particolare la Salernitan ...