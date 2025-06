Salento una turista denuncia | violentata da tre ragazzi

Una vacanza da sogno nel cuore del Salento si trasforma in un incubo per una turista, vittima di violenza di gruppo sulla splendida costa ionica. La denuncia scuote la comunit√† locale e solleva importanti questioni sulla sicurezza delle destinazioni turistiche. √ą fondamentale approfondire quanto accaduto, per tutelare i diritti delle vittime e garantire che il Salento resti un rifugio di bellezza e serenit√† per tutti.

Violenza sessuale di gruppo in riva allo Ionio? Una ragazza in vacanza nel Salento insieme ad altre sue amiche ha denunciato di essere stata abusata da tre giovani del posto conosciuti poche ore.

