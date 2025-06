Salento turista denuncia uno stupro di gruppo | Mi hanno violentata in tre

Una giovane turista di Rimini ha denunciato uno sconcertante episodio di violenza di gruppo avvenuto nel Salento, dove tre ragazzi avrebbero violentato lei e le sue amiche durante una vacanza. Un fatto che scuote la comunità e mette in luce l’importanza di tutelare i diritti delle vittime, rafforzando il senso di sicurezza per chi sceglie questa splendida regione come meta di relax e scoperta. La giustizia farà il suo corso.

Una giovane turista originaria di Rimini, in vacanza nel Salento insieme a tre amiche, ha presentato denuncia ai carabinieri per violenza sessuale da parte di tre ragazzi. I fatti sarebbero accaduti nella notte tra l’11 e il 12 giugno a Marina di Mancaversa. Le quattro ragazze, di etĂ compresa tra i 23 e i 25 anni, avevano preso in affitto un’abitazione per il soggiorno e, dopo aver incontrato in un bar di Gallipoli quattro giovani locali, li avrebbero invitati nella loro casa. Durante la serata, una delle ragazze si sarebbe allontanata volontariamente con uno dei ragazzi, ma sarebbe stata successivamente raggiunta da altri due del gruppo e violentata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Salento, turista denuncia uno stupro di gruppo: «Mi hanno violentata in tre»

In questa notizia si parla di: salento - turista - denuncia - stupro

Tragedia nel Salento, malore in sella alla bici: turista muore sulla strada per il mare - Tragedia nel Salento, dove un anziano turista ha perso la vita a Ugento, in provincia di Lecce, a causa di un malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Salento, turista denuncia uno stupro di gruppo. I medici confermano gli abusi: tre i sospettati Vai su X

Giovane turista denuncia stupro di gruppo in Salento; Salento, giovane turista italiana denuncia uno stupro di gruppo; Ragazza denuncia stupro di gruppo in Salento. I medici confermano “gli abusi ripetuti”.

Giovane turista denuncia stupro di gruppo in Salento. Indagini su tre ragazzi rainews.it scrive: Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi.