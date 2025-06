Salento giovane turista italiana denuncia uno stupro di gruppo

Una giovane turista italiana denuncia un grave episodio di violenza durante una vacanza in Salento, scuotendo la comunità locale e sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle località turistiche. La ragazza, originaria di Rimini, ha raccontato agli inquirenti una notte terribile a Marina di Mancaversa, dove un crimine efferato si è consumato. Mentre le indagini sono in corso, il Salento si stringe intorno alla vittima e alle sue amiche, cercando giustizia e tutela per tutti i visitatori.

Violentata da tre ragazzi durante una vacanza in Salento. È questa la denuncia presentata da una giovane turista di Rimini ai carabinieri. L'episodio, sul quale sono in corso le indagini, risalirebbe alla notte scorsa e sarebbe avvenuto a Marina di Mancaversa, in provincia di Lecce. Nella località balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano, la vittima e tre sue amiche, tutte tra i 23 e i 25 anni, avevano preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Salento, giovane turista italiana denuncia uno stupro di gruppo

