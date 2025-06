Saldi estivi | la data dell' inizio in Campania e l' appello di Confesercenti

I saldi rappresentano ancora un’opportunità vincente per rivitalizzare il commercio tradizionale? In Campania, l’atteso avvio è fissato per il 5 luglio, con Confesercenti Salerno pronta a stimolare il dibattito sulle sfide e le strategie per affrontare questa stagione imperdibile. È il momento di scoprire come i negozi locali possono sfruttare al massimo questa primavera-estate!

E' previsto per il 5 luglio, l'avvio dei saldi estivi: Confesercenti Salerno, dunque, accende i riflettori sulle sfide che continuano a colpire il commercio tradizionale. In particolare, il presidente provinciale Raffaele Esposito lancia un interrogativo provocatorio: i saldi rappresentano ancora.

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Saldi estivi, ecco le date regione per regione Da ilfattovesuviano.it: Come da tradizione, anche quest’anno i saldi estivi inizieranno il primo sabato di luglio, che nel 2025 cade il 5 luglio.