Sala | San Siro? Bonifica non necessaria! Un problema da gestire…

Dopo settimane di attese e speculazioni, Milano torna a parlare del nuovo stadio di San Siro, e questa volta con parole rassicuranti. Giuseppe Sala, sindaco della città , ha evidenziato che la bonifica dell’area non è necessaria, eliminando un ostacolo importante per i lavori. Al termine di un incontro in Prefettura, Sala ha svelato gli aggiornamenti sul progetto, promettendo un futuro più vicino per i tifosi di Inter e Milan. La città si prepara a un cambiamento rivoluzionario, e tutto sembra in dirittura d’arrivo.

Al termine di un incontro in Prefettura del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, Giuseppe Sala ha reso note delle novità sui lavori per il nuovo stadio di San Siro. Il Sindaco di Milano si è espresso sul tema dicendo: « Sembrerebbe che non siano necessarie bonifiche. Un passo alla volta, però le prime analisi portano a questo. Sulle bonifiche, come ho dichiarato mille volte, non ero così negativo perché non sono terreni naturalmente inquinati.

