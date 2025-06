Sala Consilina inaugurati i nuovi servizi igienici pubblici in Piazzetta Montalcini

Sala Consilina si distingue ancora una volta per il suo impegno nel migliorare la qualità della vita dei cittadini. Con l'inaugurazione dei nuovi servizi igienici pubblici in Piazzetta Montalcini, l’amministrazione dimostra attenzione alle esigenze di famiglie e visitatori, rendendo più confortevole e accogliente lo spazio. Un passo importante che rafforza l’attrattiva della zona e promuove un senso di comunità. La città si prepara così a vivere momenti sempre più piacevoli e sicuri.

L'amministrazione comunale di Sala Consilina ha inaugurato i nuovi servizi igienici pubblici installati nell'area sottostante alla piazzetta Rita Levi Montalcini, in località Sant'Antonio, dove è anche situato un parco giochi frequentato da bambini e famiglie. L'iniziativa rientra in un più.

