Sajid Mahmood, italiano e pachistano, ha conquistato il cuore di Desio con il suo discorso breve ma potente in consiglio comunale. Apprezzato e applaudito, rappresenta la diversità come valore e forza per la comunità . La sua affermazione "Sono pachistano, sono italiano, sono musulmano" è diventata simbolo di inclusione e dialogo interculturale, aprendo nuove strade di comprensione e rispetto. La sua storia testimonia che l'integrazione può essere un grande patrimonio collettivo.

Il discorso letto in consiglio comunale, nonostante la brevità , è stato uno dei più applaudito dal pubblico presente: Sajid Mahmood, eletto nel PD, ha già riscosso simpatia tra i desiani. Non c’erano dubbi sul fatto che fosse stimato da una buona fetta della popolazione, risultando al termine dello scrutinio uno dei più votati dai cittadini. Di sicuro una bella soddisfazione personale. "Sono pachistano, sono italiano, sono musulmano". Ha iniziato così, con un foglietto stretto tra le mani, la sua esperienza amministrativa. Rivendicando le sue origini, pronunciando con orgoglio la sua cittadinanza italiana e manifestando la sua fede religiosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sajid Mahmood: "Io, italiano e pachistano"

