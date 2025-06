Sai bene quello che hai fatto Isola dei Famosi smascherata da Adinolfi | L’hai rubato tu

L’Isola dei Famosi si trasforma in un palcoscenico di tensione e accuse infuocate. Durante il daytime, Mario Adinolfi ha smascherato Teresanna Pugliese, accusandola di aver rubato un pezzo di cocco, scatenando un dibattito acceso tra i naufraghi. Ma cosa c’è dietro questa accusa? La verità nasconde forse qualcosa di più di una semplice disputa? Scopriamolo insieme.

Non c’è tregua a L’Isola dei Famosi. Durante il daytime del reality show di Canale 5, condotto da Veronica Gentili, Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese hanno dato vita a una discussione decisamente infuocata, facendo salire vertiginosamente la tensione tra i naufraghi. Tutto è iniziato quando Adinolfi ha accusato Teresanna di aver rubato un pezzo di cocco: “Non lo hai preso tu? Riesci a mentire così, seduta accanto a me”, ha incalzato duramente il giornalista. Teresanna non è rimasta in silenzio e ha immediatamente replicato: “Dito e voce, mi raccomando. Il primo bugiardo sei tu”. >>> “È il più pagato, la cifra a settimana”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

