Sagra della Polpetta a Migliano di Lauro

A partire dalle ore 20.00, i profumi irresistibili delle polpette casalinghe invaderanno le vie di Migliano, trasformando il borgo in un tripudio di gusto e allegria. Non mancate all’appuntamento, un’occasione unica per assaporare tradizioni autentiche e divertirsi in famiglia. La Sagra della Polpetta vi aspetta per vivere una serata indimenticabile tra sapori genuini e momenti di convivialità , celebrando insieme il cuore della nostra comunità .

Prosegue il ricco calendario del Lauro Festival 2025, promosso dal Comune di Lauro, con un appuntamento da non perdere: stasera, 12 giugno, il borgo di Migliano si animerà con la 2ª Sagra della Polpetta, tra sapori autentici e intrattenimento per tutta la famiglia. A partire dalle ore 20.00, i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Sagra della Polpetta a Migliano di Lauro

In questa notizia si parla di: lauro - sagra - polpetta - migliano

?Continuano gli appuntamenti di Lauro Festival 2025, il cartellone estivo del Comune di Lauro 11 e 12 GIUGNO Migliano di Lauro (AV) ? A partire dalle ore 20.00 2ª SAGRA DELLA POLPETTA In programma: "Piccoli Talenti" – 2ª edizione event Vai su Facebook

Sagra della Polpetta a Migliano di Lauro; Lauro Estate 2024: il cartellone degli eventi estivi; La Sagra della Polpetta ritorna a Migliano di Lauro.

Sagra della Polpetta di Limatola, degustazioni, musica e vino Riporta napolike.it: La prima edizione della Sagra della Polpetta di Limatola sta portando una ventata di entusiasmo nel piccolo comune in provincia di Benevento.