Saggio di danza della ’Prima Musa’

La magia della danza torna al Palariviera, a San Benedetto, sabato 14 giugno, alle 20.30, per il saggio della scuola professionale ’ Prima Musa ’, della danzatrice, insegnante, coreografa Adriana Posta, con la direzione didattica e artistica di Alberto Liberato Scioli, Principal Dancer negli Stati Uniti, abilitato all’insegnamento dal Bolshoi Ballet Academy di Mosca e dall’American Ballet Theatre di New York. Nella prima parte dello spettacolo è prevista l’esibizione delle alunne del corso intermedio e delle soliste del corso avanzato, in ’I giardini di Raymonda’, repertorio classico dell’800, mentre nella seconda parte, ci sarĂ l’esibizione di Alberto Liberato Scioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it