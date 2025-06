Sacerdote e ’santo’ A 75 anni dalla morte di don Ernesto Ricci

Il 5 agosto ricorrerà il 75° anniversario della scomparsa di don Ernesto Ricci, un sacerdote che incarnava i valori di un “santo” del nostro tempo, sempre proiettato verso il futuro. La sua dedizione ha contribuito alla crescita delle piccole imprese della provincia di Fermo, passando da 23 nel 2012 a oltre 17 mila oggi, nonostante le sfide di una crisi che ha investito duramente il territorio e il contesto globale. La sua figura rimane un faro di speranza e rinnovamento.

Adolfo Leoni Il 5 agosto saranno 75 anni dalla morte di don Ernesto Ricci. Non solo un sacerdote, ma un "santo" che guardava avanti. Se la provincia di Fermo ha raggiunto (anno 2012) la bellezza di 23 piccole aziende, lo si deve anche a questo pretonzolo attento alla gioventù. Oggi non più. Il fermano ne annovera 17 mila. La crisi ci ha colti violentemente già dal 2010. I contesti nazionali e internazionali sono cambiati. Ma è cambiato anche il senso del lavoro. L’intrapresa individuale s’è infiacchita. Il futuro è avvertito come una minaccia. Si rischia poco o nulla. Tanta gioventù è protesa altrove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sacerdote e ’santo’. A 75 anni dalla morte di don Ernesto Ricci

