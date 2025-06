sabrina salerno e ludwig insieme nel singolo bollente

Preparati a lasciarti travolgere da un mix irresistibile di nostalgia e modernità: il 13 giugno nasce “Bollente”, il nuovo singolo di Ludwig e Sabrina Salerno. Un brano che evoca il calore del mare, tramonti infuocati e la pura passione, risultato di un’inedita collaborazione tra due icone della musica italiana. Unisce il passato al presente, creando un inno alla libertà e all’amore. Scopri questa sorprendente fusione musicale, perché il meglio deve ancora arrivare.

Bollente è il nuovo singolo di Ludwig e Sabrina Salerno, una canzone che fonde nostalgia e contemporaneità. Esce il 13 giugno in radio e in tutti digital store, Bollente il nuovo singolo di Ludwig e Sabrina Salerno su etichetta M&P. Un brano che sa di mare, tramonti infuocati, libertà e passione, nato dalla collaborazione inedita e sorprendente tra Ludwig, tra i protagonisti indiscussi del pop urban italiano e la leggendaria Sabrina Salerno regina della pop-dance che continua a far ballare, intere generazioni. La scelta di unire questa " coppia loca " è una vera dichiarazione d'intenti: portare al pubblico una canzone che fonde nostalgia e contemporaneità, carisma e freschezza, groove ed emozione.