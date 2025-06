Sabrina Carpenter annuncia l’arrivo di un nuovo album Man’s Best Friend

Sabrina Carpenter torna a sorprendere i suoi fan con l'annuncio del suo nuovo album, "Man’s Best Friend", in uscita il 29 agosto. A distanza di un anno da "Short N’ Sweet", la popstar svela anche il singolo apripista "Manchild", già disponibile dal 6 giugno. Con entusiasmo e attesa, Sabrina ha condiviso sui social la suggestiva cover dell'album, lasciando tutti ansiosi di scoprire le nuove emozioni che questa produzione porterà. La sua musica continua a evolversi e conquistare, e questo nuovo capitolo promette scintille.

A distanza di un anno dalla pubblicazione di Short N’ Sweet, Sabrina Carpenter annuncia l’arrivo del nuovo album, svelando data di pubblicazione e titolo. Sarà Man’s Best Friend il settimo lavoro in studio che arriverà il 29 agosto, anticipato dal singolo apripista Manchild, pubblicato lo scorso 6 giugno. “ Non vedo l’ora che sia vostro”, ha scritto sui social, dove ha condiviso con i followers la cover del nuovo album. La popstar nello scatto appare a gattoni di fronte ad una tenda bianca, con una persona in piedi accanto a lei che tira una ciocca dei suoi capelli. In un’altra immagine pubblicata è presente il primo piano di un cane con un ciondolino attaccato al collare che riporta il titolo dell’album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter annuncia l’arrivo di un nuovo album “Man’s Best Friend”

mi sveglio dal riposino pomeridiano prima cosa che vedo è quella stronza di sabrina carpenter che annuncia l’album, ti voglio molto bene Vai su X

Dopo un 2025 iniziato già da protagonista, Sabrina Carpenter torna con un nuovo singolo che ci terrà compagnia per tutta l’estate, “Manchild”, in uscita venerdì 6 giugno su tutte le piattaforme digitali. Sabrina ha annunciato ai fan il nuovo brano con un teaser Vai su Facebook

