Sabatini | Modric sarà un esempio per i giovani al Milan è formidabile

L’ex ds Walter Sabatini ha recentemente condiviso uno spunto illuminante sul Milan e il Napoli, sottolineando come il trasferimento di Modric al Milan e la mossa di Musah verso gli azzurri siano esempi straordinari di come le scelte strategiche possano ispirare le nuove generazioni. Questi passaggi epici non solo rafforzano le squadre, ma rappresentano anche un modello di ambizione e visione per i giovani talenti che sognano di fare la storia nel calcio italiano.

L'ex ds Walter Sabatini ha parlato del Milan e del Napoli, del passaggio di Modric in rossonero e di Musah vicino agli azzurri.

È fatta per Luka Modric al Milan! 1 anno di contratto con opzione per il secondo a 4 milioni.

