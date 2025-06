Sabaly dice addio a Betis per firmare per Al-Duhail de Qatar

Youssouf Sabaly dice addio al Betis dopo quattro stagioni di successi, tra cui una Copa del Rey e qualificazioni continentali. La sua nuova avventura lo porta in Qatar, all’Al-Duhail, per una cifra vicina ai due milioni di euro. Un capitolo che si chiude, ma solo per aprirne uno nuovo nel panorama calcistico internazionale. La carriera del talentuoso laterale senegalese continua a brillare oltre i confini europei.

2025-06-12 18:12:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Dopo quattro stagioni che indossavano Verdiblanco in cui ha partecipato a quattro classificazioni consecutive per contestare le competizioni continentali e conquistato a Copa del Rey, Youssouf Sabaly mette fine al tuo palco nel Betis. Le foglie laterali senegalesi trasferite Al-duhail del Lega di stelle Di Qatar per un importo vicino a due milioni di euro. Firmerà un contratto per le prossime due stagioni con l’opzione di un terzo. La marcia di Sabaly È stato un segreto aperto per giorni al club eliopolitano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

