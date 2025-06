Ryanair multa da 500 euro ai passeggeri maleducati

Ryanair si presenta decisamente più ferma: multa di 500 euro ai passeggeri maleducati. La compagnia aerea ha deciso di adottare una strategia rigorosa per garantire un ambiente di volo più sicuro e rispettoso, colpendo duramente chi si comporta in modo inappropriato. Questa misura, immediatamente in vigore, mira a scoraggiare comportamenti scorretti e a tutelare il benessere di tutti i viaggiatori. La stretta di Ryanair segna un nuovo capitolo nel settore dell’aviazione, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco.

La compagnia aerea Ryanair ha annunciato che aggiornerà la propria politica riguardo al comportamento inadeguato dei passeggeri a bordo dei propri voli. Con effetto immediato, la società ha imposto una multa da 500 euro per tutti coloro che verranno espulsi dall’aereo a causa delle loro azioni. Una decisione che arriva dopo alcuni episodi che il Ceo dell’azienda in persona, Michael O’Leary, aveva definito inaccettabili, e che avevano causato inconvenienti a passeggeri e staff di Ryanair e perdite economiche per la compagnia stessa a causa dei risarcimenti. La nuova multa di Ryanair. Era stato proprio il Ceo di Ryanair Michael O’Leary a esprimere, alcuni mesi fa, preoccupazione per il numero di problemi causati dai passeggeri sui voli della sua compagnia aerea low cost, tra le più importanti d’Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ryanair, multa da 500 euro ai passeggeri maleducati

In questa notizia si parla di: ryanair - passeggeri - multa - euro

