ryanair lancia nuova rotta estiva trieste stoccolma arlanda

Ryanair amplia i suoi orizzonti con la nuova rotta estiva tra Trieste e Stoccolma Arlanda, offrendo due voli settimanali che collegano Italia e Svezia più facilmente che mai. L'inaugurazione, celebrata con un evento speciale al Trieste Airport, ha visto la presenza di figure di rilievo come il Console Onorario di Svezia e i vertici aeroportuali e della compagnia. Questa novità rafforza il ruolo di Trieste come hub strategico, aprendo nuove opportunità di viaggio e di mercato.

Ryanair collega da ieri con una nuova rotta estiva Trieste a Stoccolma Arlanda, con 2 voli a settimana. L'iniziativa è stata festeggiata ieri con un evento al Trieste Airport, alla presenza del Console Onorario di Svezia a Trieste, Cristina Sbaizero, del CEO del Trieste Airport, Marco Consalvo, e dell'Head of Communications Italy di Ryanair, Fabrizio Francioni. Stoccolma è una delle 21 rotte operate da Ryanair da e per Trieste Airport quest'estate. Per Fabrizio Francioni, Head of Comms Italy di Ryanair, il volo "trasporterà numerosi passeggeri e turisti" offrendo "ai nostri clienti ancora più scelta alle tariffe più basse per prenotare le loro vacanze estive.