Ryanair introduce le multe per i passeggeri indisciplinati

Ryanair si impegna a garantire un viaggio più sicuro e rispettoso per tutti, introducendo multe specifiche per i passeggeri indisciplinati. Questa misura mira a contrastare comportamenti inappropriati, come l’ubriachezza a bordo, che spesso creano disagio e rischi. Una decisione che mette al centro la tutela di viaggiatori e personale, dimostrando che il rispetto reciproco è fondamentale per un’esperienza di volo serena. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

La compagnia ha introdotto multe per tutelarsi dai passeggeri maleducati, soprattutto quelli che salgono a bordo ubriachi, caso che si verifica molto spesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: multe - passeggeri - ryanair - introduce

Sette minuti. Tanto è bastato per trasformare un volo notturno Ryanair da Vilnius a Berlino in un'odissea che si è conclusa alle prime luci dell'alba, dopo un'inaspettata deviazione a Hannover e un viaggio in pullman di tre ore. E mentre 189 passeggeri si string Vai su Facebook

La nuova norma dei 40 minuti di Ryanair: multa per i passeggeri in ritardo; La regola dei 40 minuti per i viaggi in aereo con Ryanair: i passeggeri rischiano una multa; Ryanair cambia le regole: “120 euro di multa se si perde il volo o si fa il check-in in ritardo”.

Ryanair. “Multa di almeno 500 euro ai passeggeri indisciplinati” Secondo msn.com: L’annuncio di un portavoce del vettore, dopo che l’ad O’Leary aveva lamentato il “significativo aumento” di problemi comportamentali dovuti ad alcol e droga.