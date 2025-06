Rutte-Meloni industria e difesa gettano le basi della Nato di domani

un contesto globale in rapido mutamento. Con Rutte e Meloni che gettano le basi per una NATO rinvigorita e moderna, l’Italia si conferma pilastro strategico di un’alleanza che guarda al futuro con determinazione e ambizione, pronti a plasmare il nuovo scenario di sicurezza internazionale.

La Nato è unita, deve rafforzarsi anche con l’aiuto del suo pilastro atlantico, di cui l’Italia è parte strategica. Mark Rutte non ha, nel suo incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, solo messo l’accento sulle priorità strutturali dell’alleanza atlantica ma in “un’era geologica” del tutto nuova come quella del post invasione russa dell’Ucraina, ha definito i contorni di un’industria della difesa sempre più innovativa e competitiva, in complementarità con l’Ue. La visita a Roma del segretario generale della Nato, precede il vertice dell’Aia e conferisce all’Italia un ruolo primario anche sull’importanza di un approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Rutte-Meloni, industria e difesa gettano le basi della Nato di domani

