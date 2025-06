rutte meloni industria e difesa gettano le basi della nato di domani

un mondo in rapido mutamento, dove la collaborazione tra alleati diventa essenziale per garantire sicurezza e stabilità. Nel cuore di questa strategia condivisa, Italia, Paesi Bassi e altri membri si preparano a gettare le fondamenta di una NATO moderna, pronta ad affrontare le sfide del futuro con rinnovata forza e innovazione.

La Nato è unita, deve rafforzarsi anche con l’aiuto del suo pilastro atlantico, di cui l’Italia è parte strategica. Mark Rutte non ha, nel suo incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, solo messo l’accento sulle priorità strutturali dell’alleanza atlantica ma in “un’era geologica” del tutto nuova come quella del post invasione russa dell’Ucraina, ha definito i contorni di un’industria della difesa sempre più innovativa e competitiva, in complementarità con l’Ue. La visita a Roma del segretario generale della Nato, precede il vertice dell’Aia e conferisce all’Italia un ruolo primario anche sull’importanza di un approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica. 🔗 Leggi su Formiche.net