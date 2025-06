Russo ad di SmartCityLife | Il nostro obiettivo? Benessere sport e amicizia Presto grandi sorprese

Roberto Russo, AD di SmartCityLife, celebra il successo della Milano Football Week e svela le prossime iniziative all’aperto dedicate a benessere, sport e amicizia. Dalla Citylife Night Run con Yeman Crippa al Night Run Monzino, fino a Wanderlust 108 e una grande sorpresa in arrivo: un’occasione unica per vivere la città in modo attivo e coinvolgente. Non perdere le novità, guarda il video e preparati a scoprire cosa abbiamo in serbo!

© Gazzetta.it - Russo, ad di SmartCityLife: "Il nostro obiettivo? Benessere, sport e amicizia. Presto grandi sorprese"

