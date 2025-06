Rubano il portafogli nella metro piena di persone con la tecnica della giacca

Nella frenesia della metro affollata, due ladri hanno messo in atto la scaltrezza della “tecnica della giacca” per arraffare un portafogli. Ma il loro colpo è stato breve: grazie all’attenzione di un cittadino e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, sono finiti in manette. La sicurezza urbana dimostra ancora una volta quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e polizia. E la vicenda si conclude con...

Hanno rubato un portafogli in metropolitana utilizzando la “tecnica della giacca”, ma per loro sono scattate le manette. Un cittadino cubano di 31 anni e un cileno di 29 sono stati arrestati dalla polizia nella serata di mercoledì 11 giugno alla stazione Segesta della linea M5. A bloccarli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Rubano il portafogli nella metro (piena di persone) con la “tecnica della giacca”

