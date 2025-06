Ruba un portafogli in metro | la vittima non si accorge di nulla ma i poliziotti sì e lo arrestano

In un momento di quotidiana routine, un uomo di 42 anni ha approfittato della confusione in metropolitana per rubare un portafoglio senza che la vittima si accorgesse di nulla. Fortunatamente, i poliziotti s236, presenti sul posto, hanno intercettato il ladro e lo hanno prontamente arrestato. La rapida reazione delle forze dell’ordine ha permesso di assicurare alla giustizia un criminale, dimostrando ancora una volta l’efficienza delle nostre forze di polizia nel proteggere i cittadini.

La vittima non si è accorto di nulla: non ha sentito la mano del ladro che gli rubava il portafogli dalla tasca dei pantaloni. Se ne sono accorti i poliziotti che, invece, lo hanno bloccato. E per lui sono scattate le manette Un uomo di 42 anni, cittadino romeno, è stato arrestato dopo aver. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ruba un portafogli in metro: la vittima non si accorge di nulla ma i poliziotti sì (e lo arrestano)

Hanno rubato un portafogli in metropolitana utilizzando la "tecnica della giacca", ma per loro sono scattate le manette. Un cittadino cubano di 31 anni e un cileno di 29 sono stati arrestati dalla polizia nella serata di mercoledì 11 giugno alla stazione Segesta

Ruba portafogli a una donna in un supermercato, denunciato Come scrive catanianews.it: Come è stato appurato dalla visione attenta delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un supermercato, l’uomo si è avvicinato con una certa disinvoltura alla donna e, approfittando di un ...