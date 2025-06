Ruba salumi per 150 euro mentre il corriere consegna | bloccato da un poliziotto libero dal servizio

In un colpo audace, un uomo di 41 anni ha tentato di rubare salumi e pesto per un valore di 150 euro durante una consegna, ma il suo piano è stato sventato da un poliziotto libero dal servizio. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che aveva già precedenti penali. La vicenda dimostra come l’imprevisto possa cambiare le sorti di un furto. Ma cosa succederà ora?

È entrato in azione rubando secchi di pesto e un salume intero mentre il corriere stava effettuando una consegna in un negozio, ma ha dovuto fare i conti con un poliziotto libero dal servizio che lo ha bloccato e per lui sono scattate le manette. Un uomo di 41 anni, italiano già noto alle.

