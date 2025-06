Ruba salumi e pesto mentre il corriere consegna | bloccato da un poliziotto libero dal servizio

Un uomo di 41 anni, italiano già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di arraffare salumi e pesto durante una consegna, ma il suo piano è stato sventato dall'intervento di un poliziotto libero dal servizio che lo ha bloccato. Un episodio che dimostra come la vigilanza può nascere nei momenti più inaspettati, rafforzando il ruolo fondamentale delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza e legalità in ogni situazione.

