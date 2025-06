Rovinosa caduta in moto a Sassuolo 26enne in terapia intensiva

Una drammatica caduta in moto a Sassuolo ha lasciato un giovane di 26 anni in terapia intensiva, suscitando grande preoccupazione tra la comunità. L’incidente, avvenuto nella serata di ieri in via Regina Pacis, vicino allo stabilimento Marazzi, ha attirato l’attenzione per la sua gravità. Ancora da chiarire le cause, ma la scena ricorda quanto la prudenza sia fondamentale sulle strade. La città si stringe attorno al ragazzo e alla sua famiglia in questo momento difficile.

Grave incidente nella prima serata di ieri alla periferia di Sassuolo. E' accaduto in via Regina Pacis, in prossimità dello stabilimento della ceramica Marazzi dove ha sede anche il Centro di formazione aziendale. Un moto Kawasaki Ninja guidata da un 26enne di origine tunisina stava procedendo.

