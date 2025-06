Rospi e liquami nei garage muffe negli alloggi | nelle case Ater di Ostia regna l’abbandono

Nel cuore di Ostia, le case Ater di via delle Tortuga svelano un volto sbiadito dall’abbandono: rospi, liquami, muffe e auto abbandonate dominano un panorama di degrado, mentre infiltrazioni nei soffitti aggravano una situazione ormai insostenibile. L’ultimo sopralluogo del municipio X ha confermato l’urgenza di intervenire per restituire dignità e sicurezza a questi alloggi dimenticati, perché nessuno merita di vivere in condizioni così precarie.

Rospi e liquami nei garage, auto abbandonate, infiltrazioni nei soffitti. Il quadro che è stato restituito dal sopralluogo del municipio X nelle case Ater di via delle Tortuga è dipinto a tinte fosche. Il sopralluogo negli immobili Ater Per denunciare la condizione in cui si trovano gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Rospi e liquami nei garage, muffe negli alloggi: nelle case Ater di Ostia regna l’abbandono

Rospi e liquami nei garage, muffe negli alloggi: nelle case Ater di Ostia regna l’abbandono; Ostia, palazzine popolari nel degrado, disertata da ATER e Direzione regionale la Commissione municipale.

Ostia, case Ater invase dai liquami: la protesta dei cittadini Come scrive romatoday.it: Liquami che, nella palazzine dell'Ater, “sgorgano in continuazione, producendo miasmi insopportabili”.