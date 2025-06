Romina Pierdomenico | Avrei voluto un figlio da Ezio Greggio Lo sfogo dell’ex fidanzata

Dopo due anni dalla fine della loro relazione, Romina Pierdomenico si apre con sincerità e emozione, svelando i retroscena di un amore passato con Ezio Greggio. Con coraggio, l’ex fidanzata rivela il suo desiderio di maternità e le ragioni che l’hanno spinta a prendere una strada diversa. Un racconto intimo che ci mostra il lato nascosto di una storia d’amore, fatta di sogni, delusioni e nuove consapevolezze.

Sono trascorsi ormai due anni da quando si è conclusa la relazione tra Romina Pierdomenico e Ezio Greggio. C’è voluto del tempo per raggiungere la serenità necessaria a raccontare di un amore finito, per la prima volta Romina parla degli anni trascorsi al fianco del noto conduttore e dei motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi da lui. L’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Romina Pierdomenico si è aperta, per la prima volta in una trasmissione pubblica, sulla sua relazione – ormai conclusasi – con Ezio Greggio. Una storia nata quasi per caso, tre anni dopo il primo incontro, nel 2015, a un Festival a Montecarlo dove lui era conduttore e lei madrina. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Romina Pierdomenico: “Avrei voluto un figlio da Ezio Greggio”. Lo sfogo dell’ex fidanzata

In questa notizia si parla di: romina - pierdomenico - ezio - greggio

Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio: “Ho sofferto nei 5 anni con lui”, poi rivela il motivo della rottura - Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio, apre il suo cuore in un’emozionante intervista a La Volta Buona, rivelando i dettagli di cinque anni di amore e sofferenza.

“Ho sofferto nei 5 anni con lui [...] Io, essendo un po' più piccola, ho dovuto ricostruire tutto perché la maggior parte del tempo lo passavo con lui" Romina Pierdomenico, ex fidanzata di Ezio Greggio, racconta per la prima volta in tv la sua relazione con il condut Vai su Facebook

“Ecco perché mi sono lasciata con Ezio Greggio…”. Romina Pierdomenico a #LVB Vai su X

Romina Pierdomenico: “Avrei voluto un figlio da Ezio Greggio”. Lo sfogo dell’ex fidanzata; Romina Pierdomenico, ex fidanzata di Ezio Greggio: “Avrei voluto un figlio con lui”/ “Sofferto per 5 anni…”; Romina Pierdomenico: «Avrei voluto un figlio da Ezio Greggio. Ho pagato lo scotto di stare con un uomo più gra.

Romina Pierdomenico: «Avrei voluto un figlio da Ezio Greggio. Ho pagato lo scotto di stare con un uomo più grande, ho sofferto molto» msn.com scrive: Nel salottino di La volta buona si parla d'amore e differenza d'età importanti che sono spesso nel mirino di critiche sul web.