Roma Zalewski verso l’Inter | si di Chivu al riscatto

L'estate romana si infiamma con le mosse di mercato della Roma, pronta a rafforzarsi per affrontare la nuova stagione con ambizione. Zalewski verso l'Inter e il riscatto di Chivu sono solo alcuni dei colpi di scena che tengono i tifosi con il fiato sospeso, mentre la società pianifica attentamente le cessioni per finanziare gli acquisti più importanti. La sessione di mercato promette sorprese e rivoluzioni, e tutti attendono di scoprire quali novità cambieranno il destino giallorosso.

L’estate entra sempre di più nel vivo e la Roma sta delineando il piano per questa sessione di calciomercato. I giallorossi vogliono costruire una rosa ben fornita in ogni zona del campo, per competere sia in campionato che in Europa League. Prima di effettuare acquisti di spessore, però, c’è da ricavare un notevole gruzzoletto dalle cessioni di quei calciatori che non rientrano nel progetto. Oltre a Samuel Dahl, che ha ufficialmente firmato con il Benfica, il direttore Florent Ghisolfi starebbe per privarsi di un altro elemento che ha passato gli ultimi 6 mesi altrove. Si tratta di Nicola Zalewski, tornato sui suoi livelli grazie ad un fruttuoso prestito all’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it