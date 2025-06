Roma tra vacanze e lavoro | da Dybala all’insolita coppia Dovbyk-Gollini

Roma tra vacanze e impegni di lavoro si prepara a scrivere il suo nuovo capitolo, con grandi nomi come Dybala e Gollini pronti a rilanciare le proprie sfide. Mentre i protagonisti si concedono qualche giorno di relax nel mondo, il cuore della squadra batte già per l’inizio della stagione sotto la guida di Gasperini. E, tra rinnovamenti e attese, il futuro giallorosso promette emozioni da vivere…

Archiviata una lunga e intensa stagione, i giocatori della Roma si stanno godendo qualche giorno di meritato riposo in giro per il mondo, ma con la mente già rivolta alla prossima annata sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il nuovo corso tecnico prenderà ufficialmente il via attorno al 10 luglio, con il ritrovo a Trigoria per la prima fase del ritiro estivo. Come l'anno scorso, è previsto un proseguimento a Barton ad agosto, mentre nel mezzo sono in fase di organizzazione alcune amichevoli internazionali: tra queste spiccano i test contro Lens e Kaiserslautern.

Roma, Pellegrini lavora per il rilancio: niente vacanze, solo Trigoria - Lorenzo Pellegrini è il simbolo di una nuova mentalità sportiva: niente vacanze, solo impegno a Trigoria.

