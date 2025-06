Roma Svilar vicino alla permanenza decisiva la mediazione di Ranieri

Roma si avvicina sempre di più a chiudere la trattativa per il rinnovo di Mile Svilar, con Ranieri in veste di mediatore chiave. La prospettiva di un futuro giallorosso si fa più concreta, mentre il portiere vive un’estate ricca di emozioni tra traguardi personali e professionali. Nei prossimi giorni, potrebbe arrivare l’annuncio tanto atteso: la permanenza di Svilar a Roma sta per diventare realtà, un passo importante per il progetto sportivo della squadra.

Roma, sempre più vicino il rinnovo di Mile Svilar con i giallorossi: Ranieri decisivo nella mediazione, nei prossimi giorni l’incontro decisivo Mile Svilar sta vivendo un’estate speciale nella sua Anversa, città dove è cresciuto, ha conosciuto sua moglie e dove a breve nascerà il suo primo figlio. In attesa del lieto evento, il portiere della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Svilar vicino alla permanenza, decisiva la mediazione di Ranieri

In questa notizia si parla di: svilar - roma - vicino - mediazione

Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030 - Mile Svilar e la Roma sono a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2030. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le trattative sono avanzate e ormai ai dettagli.

Angelino in Arabia: si sblocca per la Roma il rinnovo di Svilar LA REPUBBLICA In attesa di Ranieri, la Roma si muove sul mercato. Angelino vicino all’Al Hilal di Inzaghi, Svilar si riavvicina al rinnovo. Due operazioni collegate: i petroldollari arabi finanziano le Vai su Facebook

Roma, svolta per Svilar: rinnovo a un passo. Paredes verso il Boca; Ora Svilar è più vicino; Roma, rilancio per il rinnovo di Svilar: trattativa riaperta, Ranieri decisivo nella mediazione.

Svilar e la Roma, rinnovo sempre più vicino: cosa manca per chiudere Scrive asromalive.it: Tra gli indiscutibili punti di riferimento della Roma della scorsa stagione il nome di Mile Svilar non può non campeggiare a caratteri cubitali.