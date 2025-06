Roma-Svilar avanti insieme | vicino il rinnovo del contratto Lunedì via agli abbonamenti

Roma si prepara a blindare Svilar, uno dei pilastri su cui costruire il futuro giallorosso. Dopo mesi di trattative intense e incontri dedicati, la firma sul rinnovo, in scadenza nel 2027, è ormai alle porte. La Roma conferma così il suo impegno a rafforzare la squadra, puntando su talento e continuità. Non appena concluso il campionato, si preannuncia l'annuncio ufficiale, segnando un passo importante nella strategia di rinforzo del club.

Unto fermo del progetto della Roma, che da mesi lo ha ribadito in ogni modo: Svilar deve restare ed è uno di quei calciatori su cui costruire le basi della squadra del futuro. Dopo gli ultimi incontri e contatti, la firma per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2027, è sempre più vicina. Non appena terminato il campionato, da Trigoria avevano preannunciato di essere pronti a mettere sul piatto la terza offerta per blindare il portiere belga, tesserato nel 2022 a parametro zero con una commissione da 1,5 milioni e uno stipendio da 800mila euro netti annui. E così è stato. La proposta economica è stata aumentata e si è avvicinata notevolmente alle richieste dell'ex Benfica.