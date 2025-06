Roma | scontro tra auto e moto in via Aurelia Antica ferito 35enne

Un incidente si è verificato questa mattina in via Aurelia Antica, coinvolgendo una moto Triumph e un’auto Skoda. Il violento impatto ha causato il ferimento di un 35enne, prontamente soccorso e trasportato in codice di emergenza. La polizia locale del gruppo Monteverde ha immediatamente avviato i rilievi per chiarire le dinamiche dell’incidente. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che scuote la capitale.

Incidente tra moto e auto: ferito il conducente della moto Questa mattina, intorno alle 9:30, si è verificato uno scontro tra una moto Triumph e un'auto Skoda in via Aurelia Antica, al civico 429. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Monteverde per i rilievi. A seguito dell'impatto, il conducente della moto, un italiano di 35 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma.

