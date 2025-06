Roma protesta dei giornalisti Rai | in piazza anche Conte Bonelli e Fratoianni

In un gesto deciso, i giornalisti Rai si sono riuniti in piazza a Roma, davanti a Viale Mazzini, protestando contro un accordo che minaccia la loro professionalità. Con striscioni e volti determinati, chiedono di salvaguardare il valore del giornalismo pubblico, opponendosi al trasferimento forzato verso le redazioni locali. Una manifestazione che mette in luce l'importanza della libertà di informazione e il ruolo fondamentale dei giornalisti nel nostro Paese.

Picchetto dei giornalisti Rai davanti alla sede di Viale Mazzini a Roma. I reporter del servizio pubblico chiedono la modifica dell’accordo Rai-Usigrai-Unirai che dovrebbe trasferire molti giornalisti da trasmissioni nazionali, come Report, Presa diretta o Mi manda Rai Tre, a redazioni locali. “Per la Rai non siamo giornalisti” recita uno striscione appeso davanti alla celebre statua del cavallo. Ranucci, Da Milano, Ruffo, Piervincenzi, Sciarelli. Sono tanti i giornalisti e conduttori televisivi del servizio pubblico che hanno scelto di metterci la faccia per una protesta che ha l’obiettivo di modificare l’accordo firmato ma anche di chiedere tutele contrattuali per giornalisti in molti casi assunti in trasmissioni dalla storia decennale con contratti non giornalistici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, protesta dei giornalisti Rai: in piazza anche Conte, Bonelli e Fratoianni

