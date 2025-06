Roma Primavera Falsini verso l’addio | Galloppa o Greco per sostituirlo

La Roma si prepara a rivoluzionare anche il settore giovanile, con il futuro della Primavera in bilico. Dopo l’arrivo di Gasperini sulla panchina della prima squadra, si delineano cambiamenti importanti anche nel reparto giovanile. Gianluca Falsini, volto noto del settore giovanile giallorosso, sembra ormai prossimo all’addio dopo una sola stagione. La società sta valutando i nomi per il suo sostituto, tra cui Galloppa o Greco, pronti a scrivere un nuovo capitolo...

Dopo l'arrivo ufficiale di Gian Piero Gasperini sulla panchina della prima squadra maschile, la Roma si prepara a completare il puzzle tecnico per le altre sue rappresentative. A cominciare dalla Primavera, dove il ciclo di Gianluca Falsini sembra destinato a concludersi dopo appena una stagione. Falsini verso l'addio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Falsini, arrivato a Trigoria nel 2017 e cresciuto tra Under 16 e Under 17, non sarà confermato alla guida della Primavera giallorossa, dopo una stagione chiusa con la sconfitta nei playoff scudetto contro la Fiorentina. L'annata è stata complicata, non solo per il risultato ma anche per tensioni extra-campo, culminate nel post-gara movimentato con Zaniolo, presente sugli spalti.

