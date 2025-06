Roma Paredes e l’opzione Boca Juniors | La volontà c’è ma deciderò tra venti giorni

Roma si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, con l’obiettivo di creare una rosa che rispecchi la visione di Gasperini. Tra le priorità c’è il centrocampo, dove si decide anche il destino di Leandro Paredes, ormai al centro di rumor e trattative. La sfida è allacciare i rapidi ingranaggi del mercato per rafforzare la squadra e affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo e ambizione.

Creare una rosa ad immagine e somiglianza di Gasperini sarà il grande obiettivo della Roma per questa estate, con la necessità di portare a Trigoria i giocatori giusti per soddisfare le esigenze del neo tecnico. Tra i reparti a cui bisognerà mettere mano c’è anche quello di centrocampo, dove oltre alle possibili entrate ci sarà da capire anche chi saluterà la Capitale. Un possibile partente è Leandro Paredes, del cui futuro ormai se ne parla da diversi mesi, soprattutto visto il pressing del Boca Juniors, che starebbe continuando a spingere per riportarlo in patria. Il centrocampista argentino ha vissuto una stagione altalenante, dove ha alternato prestazioni importanti ad altre meno convincenti che lo hanno costretto spesso a sedersi in panchina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Paredes e l’opzione Boca Juniors: “La volontà c’è, ma deciderò tra venti giorni”

Roma, i due volti di Paredes: da colonna portante a oggetto misterioso

