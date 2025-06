Roma O'Riley è il nome nuovo per il centrocampo di Gasperini | un anno fa è stato a un passo dall'Atalanta

Roma e il centrocampo si preparano a scrivere un nuovo capitolo con Gasperini in panchina. Dopo un anno di sogni sfiorati, ora la società lavora per costruire una squadra potente e competitiva, pronta a dominare il campionato e a riaccendere l’entusiasmo dei tifosi. Il progetto è ambizioso: un futuro all’insegna del coraggio e della qualità. La Roma sta per tornare grande, e il centrocampo sarà il cuore pulsante di questa rinascita.

La Roma sta progettando il futuro insieme a Gasperini. C`è la volontà di fare una grande squadra, competitiva e che rispecchi le richieste del. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

