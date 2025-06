Roma N’Dicka punto fermo | Gasperini alza il muro

Roma vuole rafforzarsi con attenzione e determinazione, puntando su acquisti di qualità senza perdere di vista le certezze già conquistate. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi lavora con impegno per allestire un organico competitivo, capace di affrontare con successo sia il campionato che le sfide europee. Tra i pilastri su cui contare c’è anche un elemento chiave reduce dalla...

Il calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo e la Roma desidera lavorare di fino. I giallorossi sono consapevoli di dover costruire un organico completo in ogni reparto, per poter dire la loro sia in Italia che in Europa. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vuole mettere a referto acquisti di spessore ma, al tempo stesso, dovrà confermare quegli elementi che rappresentano lo zoccolo duro della squadra. Uno di questi è reduce dalla miglior stagione della sua carriera, in cui ha disputato ogni singolo minuto della Serie A come braccetto di sinistra della retroguardia a tre. Stiamo parlando di Evan N’Dicka, che ha messo a referto 1 gol e 2 assist in 51 presenze. 🔗 Leggi su Sololaroma.it