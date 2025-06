Roma muore dopo liposuzione | escluso shock anafilattico ipotesi embolia polmonare

Una tragica vicenda scuote Roma: una donna perde la vita dopo una liposuzione, con le autorità che escludono shock anafilattico e ipotesi embolia polmonare. Secondo le indagini, i medici coinvolti avrebbero tentato di rianimarla senza chiamare tempestivamente i soccorsi, sollevando dubbi sulla gestione dell’emergenza. Una riflessione urgente sulla sicurezza in procedure estetiche e sulla responsabilità medica, per evitare altre tragedie come questa.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il medico, l'anestesista e l'infermiera, avrebbero provato prima a praticare le manovre di rianimazione senza chiamare i soccorsi.

