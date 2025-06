Roma morta dopo liposuzione | non si esclude l’embolia polmonare

Una tragedia scuote Roma: Ana Sergia Alcivar Chenche, 47 anni, muore dopo una liposuzione in un centro medico privato. Le prime indagini escludono choc anafilattico, ma non si può ancora escludere l'embolia polmonare come possibile causa. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza delle procedure estetiche e sulla responsabilità delle strutture sanitarie. La comunità si stringe intorno al dolore della famiglia mentre le autorità continuano le indagini per chiarire questa drammatica vicenda.

(Adnkronos) – Non ci sono segni di choc anafilattico sul corpo di Ana Sergia Alcivar Chenche, la 47enne ecuadoriana morta sabato scorso dopo un intervento di liposuzione in un centro medico privato a Roma. E' quanto emerge dai primissimi risultati dell'autopsia, compiuta oggi dal medico legale, i cui esiti al momento fanno propendere un decesso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

