Roma mistero a Villa Pamphili | madre e neonata trovate morte ancora ignote le identità

Un enigma avvolge ancora Villa Pamphili, dove sabato scorso sono stati trovati i corpi senza vita di una madre e della sua neonata. Le autorità cercano risposte, diffondendo immagini dei tatuaggi per identificare la donna e chiarire le cause di questa tragedia. La comunità romana aspetta con trepidazione nuove svolte, sperando che gli indizi portino alla verità e facciano luce su questo drammatico mistero.

Diffuse le immagini dei tatuaggi per risalire all'identità della donna. Prosegue il mistero intorno al tragico ritrovamento di sabato scorso a Villa Pamphili, uno dei parchi più estesi di Roma, dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una donna e della sua bambina appena nata. A distanza di giorni, le identità delle due vittime restano sconosciute. Gli investigatori stanno seguendo diverse piste, stimolate anche dalla diffusione delle immagini dei tatuaggi presenti sul corpo della donna, nella speranza di ricevere informazioni utili per l'identificazione. Diverse le segnalazioni pervenute che sono attualmente al vaglio degli inquirenti.

