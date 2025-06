Roma lunedì il via alla campagna abbonamenti | l’obiettivo dei Friedkin

La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di entusiasmo e ambizioni. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, il club guarda avanti con determinazione, pronto a conquistare nuovi traguardi. La campagna abbonamenti, che partirà il 16 giugno, rappresenta il primo passo verso una stagione da vivere intensamente allo stadio. In attesa del fischio d’inizio, tifosi e appassionati sono già pronti a sostenere i colori giallorossi e a scrivere la storia che verrà.

La Roma guarda avanti. Dopo l’ultimo campionato chiuso con qualche rimpianto, il club giallorosso è pronto a voltare pagina con Gian Piero Gasperini al timone. L’allenatore piemontese guiderà la Roma nella stagione 20252026, che prenderà ufficialmente il via il 23 agosto. L’esordio sarà all’ Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia. Campagna abbonamenti al via il 16 giugno. In attesa del fischio d’inizio, la società ha già fissato un appuntamento importante con i suoi tifosi: da lunedì 16 giugno partirà la campagna abbonamenti per la nuova stagione, come anticipato da Filippo Biafora de Il Tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, lunedì il via alla campagna abbonamenti: l’obiettivo dei Friedkin

Intanto lunedì prenderà il via la campagna abbonamenti per il prossimo anno #ASRoma

