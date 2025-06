Roma ingoia cocaina per sfuggire a un controllo dei carabinieri | muore 33enne

Una tragica vicenda scuote Roma: Giordano Guarino, 33 anni, morto dopo aver ingerito cocaina per evitare un controllo dei carabinieri nel quartiere Garbatella. L’episodio evidenzia i rischi estremi e le conseguenze fatali di scelte disperate in situazioni di emergenza. Un dramma che mette in luce l’importanza di strategie più efficaci nella lotta alla droga e alla criminalità , e invita a riflettere sui pericoli nascosti dietro alle azioni impulsive.

Aveva 33 anni e si trovava agi arresti domiciliari, Giordano Guarino morto nel quartiere Garbatella, a Roma. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari quando una pattuglia dei carabinieri ha suonato alla porta. Il ragazzo in un primo momento non ha voluto aprire, su insistenza dei militari ha prima ingerito una dose di cocaina e poi aperto la porta. Dopo un po’ il malore e il decesso. Secondo fonti dei carabinieri tutto si stava svolgendo senza tensioni ma forse il ragazzo aveva timore che gli venisse trovata la droga e ha deciso di ingoiarla. Sul posto la polizia mortuaria e un reparto di pubblica sicureA. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, ingoia cocaina per sfuggire a un controllo dei carabinieri: muore 33enne

