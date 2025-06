Roma il racconto di una straordinaria rimonta?

rimpiangerlo: la Roma ha riscritto le sue fortune, passando dall'abisso alla gloria. Un'impresa che ha acceso di speranza i cuori dei tifosi e dimostrato che con determinazione e strategia tutto è possibile. La magia di Ranieri ha trasformato una stagione fallimentare in un trionfo di cuore e coraggio, portando i giallorossi a conquistare un posto in Europa League e a lasciarsi alle spalle un cammino difficile ma vittorioso.

Dalla zona retrocessione al quinto posto che vale l'Europa League. La Roma è riuscita nell'impresa di recuperare una stagione iniziata nel peggior modo possibile e conclusa a un punto dalla Champions. Il miracolo ha un solo nome, ed è superfluo ricordarlo. È quello di Claudio Ranieri, protagonista di una rimonta impensabile quando è arrivato a Trigoria, con la Roma bloccata al 12° posto a +4 sulla terzultima. Dal suo ingaggio nessuno ha fatto più punti dei giallorossi: 56, gli stessi di Napoli e Inter. Ma prima della rinascita la squadra ha toccato due volte il fondo. E sembrava fosse impossibile tornare a riveder le stelle.

Inter-Roma, giallorossi primi nel girone di ritorno: i numeri della straordinaria rimonta di Ranieri Da ilmessaggero.it: A rendere incredibile questo piazzamento è la rimonta che la Roma ha compiuto in campionato e che, per distacco, la fa essere la miglior compagine dell'anno solare.