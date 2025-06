Roma identificata la donna trovata morta a Villa Pamphili con la figlia | Cosa sappiamo

Roma piange una tragedia a Villa Pamphili: una donna di circa 30 anni, bionda e in buona forma, è stata trovata senza vita sabato sera, insieme al suo neonato di appena 6-8 mesi. Le autorità indagano sul motivo di questa perdita improvvisa e sconvolgente, mentre la comunità si interroga sulle cause di questa tragica doppia perdita. Resta aggiornato per scoprire cosa emerge dalle indagini.

Bionda, 30 anni circa, altra 164 centimetri, 58 chili di peso: il corpo è stato trovato alle 19.30 di sabato. A circa 200 metri di distanza il corpo di sua figlia di 6-8 mesi.

Roma, identificata la donna trovata morta a Villa Pamphili con la figlia: è caccia al killer. Un'accelerazione improvvisa che potrebbe portare alla soluzione di un giallo, quello di Villa Pamphili, che si presentava come un vero e proprio rompicapo.