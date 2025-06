Roma identificata la donna ritrovata a Villa Pamphili con la figlia

Una drammatica scoperta scuote Roma: a Villa Pamphili, le autorità hanno identificato la donna trovata esanime accanto alla sua piccola, portando alla luce un doloroso mistero. La 30enne, alta 1,64 e con capelli biondi, è deceduta circa una settimana fa, mentre la bambina, tra i sei e gli otto mesi, è morta poche ore prima. Ora, si cercano risposte su questa tragica vicenda che ha sconvolto tutta la città.

Gli inquirenti sono risaliti all'identità della donna trovata senza a Villa Pamphili, a Roma, a poca distanza dal corpo della figlia. La donna, una 30enne dai capelli biondi, alta un metro e 64 per un peso di circa 58 chili, secondo gli esami medico-legali è morta circa 7 giorni prima del ritrovamento. La bambina, che si stima avesse tra sei e otto mesi, era stata invece scoperta alcune ore prima rispetto alla madre, ed era deceduta da un paio di giorni. Entrambe si trovavano completamente nude, e non risultano evidenze di violenza sessuale.

